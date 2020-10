Katia Aveiro decora casa milionária no Brasil

está ansiosa para que a mansão que comprou em Gramado, Rio Grande do Sul, no Brasil, fique pronta. A irmã mais nova de Cristiano Ronaldo tem partilhado com os seguidores do Instagram algumas imagens de inspiração para a decoração da moradia e ideias não lhe faltam., escreveu na legenda de uma imagem onde se vê o exterior do imóvel.A madeirense tem dado destaque a todas as divisões, mas há uma que tem suscitado mais a curiosidade dos seguidores, o quarto do filho Dinis, que terá como tema o futebol.Katia mudou-se para o Brasil por amor e não se arrepende. "Mudar faz parte. Começo tudo de novo com toda a alegria, mesmo do outro lado do mundo. Com medo mas mudei".Afastada da música, a irmã de CR7 tem estado dedicada às redes sociais. Além de investir em parcerias com marcas no Instagram, também vende produtos de beleza online. O negócio da restauração está, para já, em standby, uma vez que o restaurante que tinha com o companheiro, Alexandre Berttoluci Júnior, está fechado.