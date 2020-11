Katia Aveiro dedica-se ao namorado em dia especial: “Fez-me renascer”

Katia Aveiro é uma mulher apaixonada e não resiste a partilhar o que sente nas redes sociais. Este domingo, a irmã de Cristiano Ronaldo assinalou o aniversário do namorado, Alexandre Bertolucci, através de um vídeo ternurento.

"O meu amor hoje faz anos. Homenagear aqui é pouco diante do que ele significa para mim, realmente é só uma partilha para quem me quer ver bem e gosta de me ver feliz. E este homem faz-me feliz, muito feliz", começou por escrever na legenda do vídeo que partilhou na sua conta de Instagram.

A madeirense não resistiu a tecer rasgados elogios ao companheiro. "O paizão que derreteu o coração com o nascimento da filha; que me faz feliz tantas vezes; tira-me a paciência às vezes, mas traz-me a maior calma do mundo; fez-me renascer de novo; cuida de nós como ninguém. Já disse que ele é o meu amor? Todos os dias me apaixono", pode ler-se no vídeo.

Depressa, a caixa de comentários de Katia encheu-se de mensagens e nem Georgina Rodríguez resistiu a comentar: "Felicidades! Passem um dia lindo".

Recorde-se que o casal tem uma filha em comum, Valentina, de um ano.

Veja aqui o vídeo:

Empresária assinalou aniversário do companheiro com um vídeo.