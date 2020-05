Katia Aveiro desafia fãs a fazerem-lhe perguntas e irrita-se por só falarem de Ronaldo e Georgina

Esta segunda-feira, Katia Aveiro desafiou os fãs a fazerem-lhe perguntas sobre a sua vida no Instagram.



No entanto, o resultado não foi o esperado e a cantora ficou à beira de um ataque de nervos, depois de os seguidores lhe terem feito dezenas de perguntas sobre Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez.





"Eu acho isto fanatismo. E vocês?", começou por questionar, enquanto mostrava perguntas como: "Gio integrou-se na família?" ou "Gostas da Georgina". "São só uns exemplos, mas se quiserem eu passo mais. Desabafar é bom", concluiu, mostrando a sua tristeza pelo facto de estar constantemente a ser abordada por causa do irmão e da cunhada.Katia partilhou ainda uma outra mensagem de um seguidor, que acabou por bloquear. "É melhor admitir que ninguém se interessa por nada do que você faça. Você é alguma coisa por causa do CR7", escreveu.A irmã de Ronaldo não se conteve e 'explodiu'.