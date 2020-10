Katia Aveiro desvaloriza teste positivo de Cristiano Ronaldo: "Maior fraude que já vi"

14 out 2020 • 11:46

Katia Aveiro está a causar polémica nas redes sociais ao desvalorizar a Covid-19, referindo-se à doença que afeta o irmão, Cristiano Ronaldo, como "fraude".", começou por escrever numa 'story' do Instagram.", avançou ainda.Recorde-se que ontem o craque português ficou a saber que tinha contraído a doença, estando assim afastado do encontro de Portugal com a Suécia, a contar para o grupo 3 da Liga das Nações.