Katia Aveiro esclarece: "Não gosto de pedir nada a ninguém"

, começou por esclarecer,, continuou, garantindo que gosta de ser ela "a pagar as contas" e a "comprar as coisas" que tem., disse a filha de Dolores Aveiro, deixando em aberto que está dedicada a novos projetos, e que acha, afirmou a empresária.Katia Aveiro já tinha confessado que tem estado empenhada em trabalhar e poupar dinheiro para construir a casa dos seus sonhos no Brasil , com o namorado, Alexandre Bertolúcci, e os filhos mais novos, José Dinis, de nove anos, e Valentina, de 10 meses.