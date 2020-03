Katia Aveiro faz homenagem à mãe em dia especial: "É o meu pilar, o meu chão"

Dolores Aveiro com a neta Valentina

Estas duas [mãe e filha] são seguramente as minhas mulheres de eleição, a mãe é a minha guerreira, a minha força, a minha querida velhinha do meu coração, aquela que me pariu e que me deu o seu sangue, ela é o meu Pilar é ela tantas vezes o meu chão. Se antes tinha certeza, hoje tenho muito mais que sem ela tudo seria tão mais difícil", começa por escrever em relação à mãe, para de seguida falar da filha, Valentina.



"A outra pequenina, luz da minha vida, minha filha, meu ser iluminado, que veio dar ainda mais alegria aos meus dias. Ela, o ser que eu pari,a menina dos meus olhos,o meu sonho realizado a que faz tanto sentido na minha vida ...

A elas neste dia da mulher eu presto a minha homenagem".

A família Aveiro viveu dias de verdadeira angústia quando, na madrugada da última terça-feira, Dolores Aveiro deu entrada de urgência no hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, após sofrer um AVC.Agora que Dolores, de 65 anos, se encontra a recuperar e o pior já passou, Katia decidiu declarar-se à mãe, numa mensagem especial a propósito do Dia Internacional da Mulher.