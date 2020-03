Katia Aveiro fecha restaurante de família devido ao surto de coronavírus

A irmã de Cristiano Ronaldo decidiu fechar as portas do restaurante que a família Aveiro mantém no Funchal, na ilha da Madeira., começou por dizer., disse ainda., termina Katia Aveiro.é o nome do estabelecimento que, devido ao surto de coronavírus, o clã decidiu encerrar para evitar a propagação do vírus.Katia Aveiro partilhou também hoje, dia 16 de março, uma fotografia junto da mãe, Dolores Aveiro, que sofreu um AVC e está internada no hospital a recuperar. A empresária mostra-se tranquila em relação à recuperação da matriarca do clã Aveiro. Recorde-se que Cristiano Ronaldo tem estado em quarentena na terra natal, e não sabe quando irá regressar a Turim, em Itália