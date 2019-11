Katia Aveiro: "Fui insultada de gorda, saloia e vagabunda"

Katia começou por falar sobre alguns fãs a questionarem sobre o assunto. "'Katia porque és tão insultada e criticada em Portugal?

Outra disse: 'realmente não vejo porque tantas pessoas se incomodam com a tua pessoa, só porque és irmã do Ronaldo? Aliás se incomodam só porque vives bem e à custa dele?'", começa por dizer.



"Eu tenho orgulho de ser quem e como sou. Amo o que sou, sei o que sou (modéstia à parte). Sou uma pessoa boa, onde passo deixo lembranças boas e não sou só eu que digo isto, tenho uns primos e primas que me amam e gostam de me dizer tantas vezes isso. Tenho tanta gente ao meu redor que tem tanto orgulho em mim", afirma a filha mais nova de Dolores Aveiro, que termina: "Para terminar queria dizer que não comecei na música por causa do meu irmão, comecei muito lá atrás !!!".







Katia Aveiro não deixou de referir graves insultos que admite sofrer. "Se eu não fosse esta pessoa eu com certeza era alguém sem autoestima devido às críticas constantes (infundadas) que recebo, de gente que não me conhece de lado nenhum... já fui insultada de gorda, baleia, popota , foca, saloia e de vagabunda, que vive à custa dos outros", revelou.



Katia Aveiro recebeu várias mensagens de apoio e força nesta publicação. Rita Pereira foi uma das figuras públicas que 'aplaudiu' através de emojis as palavras da empresária.



No entanto, também foi alvo novamente de comentários depreciativos. "Essa polémica toda é porque estás sempre com resposta pronta para tudo, porque os teus outros irmãos, fora o Ronaldo raramente se ouve falar deles pois são muito mais discretos do que tu", escreveu um dos seguidores.



Elma Aveiro, a irmã mais velha do clã Aveiro, também não resistiu a deixar umas palavras: "Minha mana linda deixa estes frustrados e frustradas falar, nao têm vida própria e faz confusão a m* do dinheiro a essa gente. Deixa falarem minha mana, o que interressa é o que somos".



