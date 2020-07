Katia Aveiro garante: "Gosto de ser eu a pagar as minhas contas"

Com a carreira na música em suspenso e depois de ter fechado o restaurante que tinha com o marido em Gramado (estado do Rio Grande do Sul), no Brasil, Katia Aveiro decidiu arregaçar as mangas e investir em novas formas de ganhar dinheiro.A irmã mais nova de Cristiano Ronaldo diz que não gosta de estar parada e muito menos de depender de ninguém para pagar as suas contas.Por isso, decidiu ser influenciadora digital, e tem feito algum dinheiro com parcerias que faz na sua conta de Instagram e também com a venda de produtos de beleza online., fez saber na sua página de Instagram, que conta já com mais de um milhão de seguidores.Com estes novos projetos, Katia assegura que pode ser ela própria a fazer os seus horários e a gerir a sua agenda, ganhando assim tempo de qualidade para os filhos, principalmente para Valentina, de dez meses., esclareceu.", disse ainda.Depois de uma temporada em Portugal, mas precisamente na Madeira, durante a quarentena, a cantora voltou para o Brasil com estes objetivos profissionais bem definidos e começou até a tirar um curso em marketing digital.Entretanto, tem também revelado que está ocupada a planear as mudanças para uma casa nova, mais espaçosa, com a família.