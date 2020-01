Katia Aveiro recorda primeiro encontro: "Ias-me mostrar os cavalos e quiseste logo montar"

Irmã de Cristiano Ronaldo assinala dois anos de namoro com o empresário Alexandre Bertolucci Júnior.

ossa primeira noite juntos, eu estava no banho no quarto de hotel e saio a pensar que estava sozinha e lá estavas tu sentado no sofá à minha espera para conversar... (até hoje não sei a volta que deste ao rapaz da receção para te dar uma dupla chave do meu quarto)".



Ainda sou louca por ti, ainda sinto o frio na barriga, a nossa história é para lá de hilariante".



Katia Aveiro recordou o primeiro encontro com o namorado, o brasileiro Alexandre Bertolucci Júnior, no Instagram, para assinalar o segundo aniversário de namoro. E surpreendeu os seguidores ao revelar: "".A irmã mais nova de Cristiano Ronaldo referiu que tudo se passou em 2017, no Brasil. E lembra mais pormenores: "