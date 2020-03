Katia Aveiro indignada com pedidos de foto de Dolores "na cama do hospital"

Katia Aveiro, ainda grávida de Valentina, com a mãe, Dolores

Katia Aveiro agradece as mensagens de apoio que chegam para a mãe, no entanto, não deixa de se mostrar triste e indignada com alguns pedidos que tem recebido de seguidores."Gente, lá porque eu não publico fotos da mãe na cama do hospital não quer dizer que ela não esteja bem.Sim, entendo que estejam preocupados e queiram saber da mãe, mas nós família pedimos um pouco de respeito. É muito complicado estar todos os dias a falar nas tedes sobre os detalhes de algo muito nosso", começou por escrever no Instagram.A cantora diz que "está tudo bem" e que Dolores Aveiro, de 65 anos, está a recuperar. No entanto lamenta: "Com saúde não se brinca, nem se expõe uma pessoa numa cama de hospital mesmo que ela já esteja melhor. Já, já vocês irão ver a mãe tal como sempre a viram. Mas com calma e no tempo certo".