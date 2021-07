Katia Aveiro internada após contrair Covid-19

Empresária foi diagnosticada com pneumonia após complicações provocadas pela infeção.

André Filipe Oliveira

O vírus da Covid-19 volta a assombrar o clã Aveiro. Desta vez, a vítima é Katia Aveiro, que devido a complicações resultantes da infeção teve de ser hospitalizada. “Fui apanhada pelo maldito. Desde o dia 17 de julho que estou positiva e estive em isolamento em casa e superbem, poucos sintomas mas mantendo o protocolo como mandam as regras. Todos em casa apanhámos, menos a minha mãe [Dolores Aveiro] (graças a Deus). Desde sexta, dia 23, que piorei. Apanhei pneumonia fruto do maldito vírus”, escreveu, nas redes sociais, partilhando com os seguidores a atual situação em que se encontra.









A empresária adiantou ainda que está em franca recuperação, elogiando a equipa médica que está a acompanhá-la. “Estou a reagir bem, tenho melhoras visíveis a cada dia que passa e o melhor de tudo é que estou a perder peso que já tinha ganho com estas férias.” Katia estava na Madeira com o companheiro, Alexandre Bertolucci Jr., e os filhos, a desfrutar de um período de descanso. Já tinha passado por Porto Santo e atualmente encontrava-se no Funchal.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo foi o primeiro membro dos Aveiro a testar positivo ao novo coronavírus, em outubro do ano passado. Na altura, Katia fez várias afirmações polémicas acerca da doença. “Maior fraude que assisti desde que nasci.” Num recente desabafo, revelou que mantém a mesma opinião. “Maldito vírus plantado na ganância deste Mundo.”