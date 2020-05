Katia Aveiro investe milhares em quarto personalizado para o filho

Está perfeito", disse ainda, elogiando o trabalho de quem preparou o espaço.

A carregar o vídeo ...

Katia Aveiro mostra-se a treinar com Cristiano Ronaldo

Após passar a quarentena em família, no Funchal, na ilha da Madeira,A irmã mais nova de Cristiano Ronaldo partilhou que decidiu surpreender o filho, fruto da relação terminada com o empresário José Pereira, com um quarto decorado com detalhes da grande paixão do menino, o futebol.Na decoração, idealizada por um designer e que custou milhares, surgem vários pormenores alusivos ao tio, Cristiano Ronaldo, que deixam em evidência a admiração que Dinis tem pelo craque da Juventus.Nas redes sociais, a empresária não resistiu a mostrar algumas imagens do espaço dedicado a Dinis., escreveu na legenda da publicação, ansiosa pela reação do filho.Além da bebé Valentina, fruto da relação atual que Katia mantém com Alexandre Bertólucci, e Dinis, e Dinis, Katia Aveiro é também mãe de Rodrigo, de 20, que, tal como o irmão, é fruto da anterior relação da filha de Dolores Aveiro com José Pereira.