Katia Aveiro irritada com críticas: "Falta de uma boa trancada dá frustração"

17 jan 2020 • 13:52

Katia Aveiro irritou-se com os seguidores que criticaram a publicação que fez a recordar o primeiro beijo com o namorado, Alexandre Bertolucci Júnio r.A cantora contou que tudo se passou numa cavalariça, há dois anos. No entanto, uma seguidora respondeu a dizer que há uns tempos, Katia tinha dito que o primeiro beijo tinha sido junto ao restaurante onde ambos trabalham, no Brasil.Katia explicou que junto ao restaurante foi um beijo "roubado" e nas cavalariças foi "com língua".E foi mais longe. "!! Desfruta hoje por aqui porque já sabes que bloqueio ervas daninhas".