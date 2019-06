Katia Aveiro já escolheu o nome para a filha

A irmã de Cristiano Ronaldo vai ser mãe pela terceira vez em agosto e agora partilha a novidade com os fãs.

Alexandre Bertoluci Júnior. A irmã do craque, de 42 anos, já é mãe de Rodrigo, de 18 anos, e José Dinis, de 8, fruto do casamento com José Pereira.

decidiu partilhar com os fãs o nome que escolheu para a bebé que está a caminho. A irmã dejá tinha adiantado que só revelaria o nome quando estivesse pronta. E parece ter chegado o momento.Grávida de sete meses, Katia Aveiro recorreu à sua conta de Instagram para partilhar num direto com os seguidores que a sobrinha de Cristiano Ronaldo se vai chamar. A bebé deverá nascer por volta de agosto e em solo português, tal como a cantora revelou anteriormente.Recorde-se que a pequena Valentina será o primeiro filho em comum que Katia Aveiro terá com o atual companheiro,