Rodrigo, de 19 anos e José Dinis, de 8, frutos do relacionamento anterior com José Pereira, a

o empresário brasileiro Alexandre Bertoluci Júnior.



O clã Aveiro tem-se mostrado radiante com a chegada da menina.

Katia Aveiro já escolheu o padrinho da filha, a pequena Valentina, que nasceu no passado dia 27 de agosto.A irmã mais nova de Cristiano Ronaldo elegeu o irmão mais velho, Hugo, para ocupar o lugar tão especial e anunciou a boa nova nas redes sociais, com uma fotografia ternurenta dos dois membros da família."O meu padrinho está encantado comigo. E eu com ele", escreveu a cantora na publicação na qual Valentina surge ao colo do tio.Recorde-se que Katia Aveiro já era mãe de dois rapazes:ntes de dar à luz Valentina, que nasceu da relação com