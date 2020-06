Katia Aveiro mostra-se ao comando das redes sociais da mãe

Dolores Aveiro tem mais de dois milhões de seguidores no Instagram.A conta é alimentada com várias fotografias e momentos da vida pessoal que, sabe-se agora, através de uma gafe, são atualizados pela filha Katia Aveiro.Foi durante uns dias de descanso em Porto Santo que o lapso aconteceu e que, sem querer, Katia comentou, em nome de Dolores, uma fotografia em que revelava sentir saudades da mãe [está atualmente no Brasil com os filhos].Os fãs não deixaram escapar o momento e questionaram porque estava a cantora a comentar em nome de Dolores Aveiro.Certo é que as polémicas relacionadas com a conta de Instagram de Dolores, de 65 anos, são muitas e antigas. No passado, a mãe de Cristiano Ronaldo causou polémica ao colocar ‘gosto’ num comentário em que um fã chamava Georgina Rodríguez de "vaca espanhola".E não se ficou por aqui, causando espanto quando, de uma só vez, gostou de mais de dez fotografias da ex-namorada do filho, a modelo russa Irina Shayk.A última controvérsia relacionada com as redes sociais de Dolores aconteceu recentemente, depois de a matriarca do clã Aveiro ter deixado de seguir Georgina Rodríguez no Instagram. Após o facto ser notícia, a mãe do craque português sentiu necessidade de se justificar e negou um clima de mal-estar com a nora. "Mexo no meu Instagram só de forma superficial, não entendo nada disto.Se deixei de seguir a minha nora e algumas pessoas foi descuido mesmo. Crianças e gente tonta é que quando brigam se deixam de seguir. Fiquem bem e sejam felizes", explicou, voltando posteriormente a seguir a nora.No entanto, os rumores de um clima de guerra com a companheira de Ronaldo mantêm-se. As duas não se conseguem entender.