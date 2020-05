Katia Aveiro prepara nova mansão de luxo para viver no Brasil

15 mai 2020 • 19:06

Carolina Cunha

Aos 41 anos,encontrou o equilíbrio necessário ao lado do namorado, Alexandre Berttoluci Júnior, com quem partilha uma vida em comum. É em Gramado, uma cidade situada no estado mais a sul do Brasil, onde gere o restaurante Casa Aveiro, que a irmã de CR7 optou por construir a casa dos seus sonhos, onde pretende viver com o namorado e os três filhos."Vou mandar fazer uma cama uma igual para mim, apaixonei-me", pode ler-se na legenda da fotografia partilhada por Katia que mereceu a atenção dos fãs que não hesitaram a manifestar diversas opiniões sobre o estilo arrojado da irmã de Ronaldo.Além da pequena Valentina, de oito meses, também o filho Dinis, de nove anos, se mantém ao lado de Katia no Brasil.Como tal, a irmã de Cristiano Ronaldo decidiu surpreender o menino com um quarto de sonho inspirado na sua grande paixão pelo futebol. Um espaço capaz de encantar qualquer criança em que os pormenores não foram esquecidos.