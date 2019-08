Katia Aveiro prepara-se para ser mãe nas próximas horas

18:24

Katia Aveiro pode estar a horas de receber nos braços a pequena Valentina. Quem o diz é a irmã Elma que garante que hoje é "o grande dia".Esta segunda-feira, 26 de agosto, Katia revelou que o nascimento da menina não passava desta semana e ao que parece, poderá ser ainda hoje o nascimento do novo elemento do clã Aveiro."Minha mana querida hoje é o grande dia. Ansiosa para ver essa pimpolha, mais uma para chatear a tia. Tenhas hora pequenina Deus te dê a mão e que tudo seja rápido. Tu és forte e sei tudo vai correr muito bem... até já", lê-se na descrição da imagem partilhada por Elma Aveiro onde as duas irmãs surgem acompanhadas pela matriarca da família, Dolores Aveiro.Valentina é fruto do relacionamento de Katia Aveiro com o brasileiro, Alexandre Bertoluci Júnior.