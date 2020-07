Katia Aveiro reage a críticas após ser acusada de fazer cirurgia plástica

Katia Aveiro foi acusada de ter feito uma cirurgia plástica ao rosto por uma seguidora na sua página de Instagram.



"Fez plástica na cara, está estranhíssima", afirmou a seguidora. A irmã de Cristiano Ronaldo não gostou da acusação e respondeu à crítica.

"Não fiz, querida, posso garantir. Uso naara (suplemento alimentar com nutrientes proporcionadores de beleza) e devia fazer o mesmo, e seguramente irá ficar mais sóbria e com saúde…surreal o comentário. Desnecessário (até porque não me conhece e mesmo assim me acha estranhíssima)", começou por escrever.

Kátia Aveiro não se ficou por aqui. "E se fizesse plástica, o problema também era meu… desculpe-me a resposta mas você foi super desagradável. Se não sabe, não fala", acrescentou.

"Ah e a diferença desta foto para a sua de capa é que eu não tenho reboco e a senhora parece que tem. (...) Beijinhos e cuide-se por dentro e por fora", terminou.