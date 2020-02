Katia Aveiro recorda momentos inéditos da infância com Cristiano Ronaldo

O que dizer de ti? Que és um orgulho, dizer que não existem palavras para expressar o que acho de ti, não só como meu irmão mas como homem, como amigo, como pai, como filho e como ser humano acima de tudo, olhar para trás e ver como o tempo passou e o homem maravilhoso que te tornaste", começou por escrever.



" , começou por escrever.

Não vou contar que os iogurtes que comias que nem colher usavas para não perder tempo, fazias um furo na parte de baixo com os dentes e corrias porta fora feito flecha chupando e ainda de bola no pés. Não vou contar também as vezes que fugias de mim para a rua quando a mãe me obrigava a cuidar de ti e não tirar nem por um segundo os olhos de cima, eu bem que tentava correr atrás. Não vou contar as vezes que desaparecias de casa para saltar a vedação do campo no poço da quinta falcão para a jogar à bola".



Katia e CR7 têm oito anos de diferença e era a cantora que cuidava do irmão enquanto Dolores Aveiro ia trabalhar. "Não vou contar que a mãe me obrigava a lavar as tuas fraldas cheias de cocó no poço. Não vou contar que tu me chamavas de orelhuda. Não vou contar o dia que a gente foi à praia os dois e a mãe até hoje pensa que fomos à reunião da catequese. Não vou contar também que tu adoravas dormir comigo e com a Elma na mesma cama".



A cantora termina o texto a mostrar o orgulho que sente pelo irmão. "Feliz aniversário meu irmão, que Deus te dê sempre saúde e sabedoria para seguires sendo sempre esse ser humano maravilhoso que tanto nos orgulha, te amo e tu sabes disso".