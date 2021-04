Katia Aveiro recorda pai com saudades: "Acreditei que estavas aqui"

Só por alguns segundos, eu acreditei que estavas aqui", escreveu na publicação.



, escreveu na publicação.

Quem me dera que estivesses aqui, pai. Sinto tanto a tua falta, saudades... Infelizmente tenho de viver com este vazio o resto da vida. Dá-me só força para continuar, meu grande amor", declarou-se.





problemas hepáticos e renais.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Katia Aveiro (@katiaaveirooficial)

, pai de Cristiano Ronaldo, Katia e Elmma, morreu há 15 anos mas as saudades aumentam cada dia na família.recorreu às suas redes sociais para deixar uma mensagem especial ao pai e partilhou um vídeo que fez.Rapidamente as reações intensificaram-se quando a irmã de Cristiano Ronaldo publicou o vídeo.. Já arecordou com carinho o progenitor., comentou nas redes sociais da irmã.Mas a empresária também partilhou o vídeo na sua página de Instagram onde garantiu que as saudades do pai aumentam cada vez mais.José Diniz Aveiro morreu a 6 de setembro de 2005 com