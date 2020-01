Katia Aveiro recorreu a cirurgia estética para reduzir o peito

Katia Aveiro

09 jan 2020 • 14:38

Cinco meses após ter sido mãe da pequena Valentina, Katia Aveiro, de 43 anos, recorreu à cirurgia estética. A irmã de Cristiano Ronaldo aproveitou a estadia em Portugal para se submeter a um procedimento clínico para reduzir o volume do peito, que era um motivo de enorme desconforto.A empresária deu entrada na clínica e teve alta no próprio dia, estando em processo de recuperação em casa, na companhia da família. "", revelou através das redes sociais.Além do cariz estético, esta cirurgia também se deve a um motivo de saúde."", contou.