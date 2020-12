Katia Aveiro regressa a Portugal para passar o Natal com a mãe Dolores

A dois dias do Natal, os aeroportos são o ponto de chegada de muitos portugueses espalhados pelo mundo, que regressam a casa para passar o Natal com a família. Katia Aveiro não é exceção. A irmã de Cristiano Ronaldo, que vive no Brasil, viajou para Portugal, esta terça-feira, dia 22 de dezembro, e segundo a 'Vidas' conseguiu apurar irá passar a quadra na Madeira ao lado da mãe, Dolores, e dos irmãos Elma e Hugo.

Nas redes sociais, a empresária fez questão de partilhar com os seguidores vídeos do regresso ao país natal. "Lar doce lar", escreveu nos stories (publicações instantâneas) da sua conta de Instagram. A cantora fez-se acompanhar do companheiro, Alexandre Bertolucci e dos filhos mais novos, José Diniz, de dez anos, fruto da anterior relação com José Pereira e Valentina, de um, com Alexandre.





A artista é ainda mãe de, de 20 anos, fruto da anterior relação com José Pereira.

Recorde-se que Katia Aveiro mudou-se para terras de Vera Cruz por amor: "Mudar faz parte. Começo tudo de novo com toda a alegria, mesmo do outro lado do mundo. Com medo mas mudei".

Veja aqui os vídeos:

A carregar o vídeo ...

Irmã de Cristiano Ronaldo viajou do Brasil para Portugal.