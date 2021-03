Katia Aveiro responde a speaker do FC Porto que criticou Ronaldo: "Ignorante"

Katia Aveiro recorreu às redes sociais, esta quarta-feira, dia 10, para responder a Fernando Saul, oficial de ligação dos adeptos e speaker do FC Porto, que teceu fortes críticas a Cristiano Ronaldo após o jogo da Juventus contra o FC Porto, no dia de ontem. A irmã do craque português não gostou do que leu e perdeu a cabeça.



"Está vingado: Basileia contra os ladrões de Itália e está vingado o que o porco do Ronaldo fez no dragão. Que raça, que orgulho, isto é Porto", escreveu Fernando Saul, referindo-se à vitória do clube português contra a Juventus.





A empresária não perdeu tempo a responder.o futebol clube do porto não tem culpa destes miseráveis que em nada representam o clube (que eu respeito e onde tenho grandes amigos e eles sabem disso)", afirmou.No entanto, Fernando não se ficou por aqui e chegou a o ofender a família do jogador. "Estou à espera do vídeo da Dolores e dos desdentados da família", escreveu num storie (publicação instantânea), entretanto já eliminado.Entretanto, o speaker do clube do norte já emitiu um pedido de desculpas. "Quero pedir desculpa ao Ronaldo e sua família se se sentiram desrespeitados pelas publicações que fiz a quente depois de uma noite histórica. Assim como tenho a humildade de reconhecer o meu excesso e pedir desculpa, não posso esquecer que o melhor jogador não tenha tido respeito naquela noite pelo meu clube ou a família no recente empate no dragão. Mas errei e estive mal, mas pelos outros errarem não devemos fazer o mesmo. As minhas desculpas", pode ler-se numa publicação do seu Instagram.