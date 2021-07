Katia Aveiro responde às críticas por ter afirmado que a Covid-19 é a "maior fraude": "Tenho direito a acreditar no que quiser"

continua internada no Hospital do Funchal com uma pneumonia na sequência ter contraído Covid-19 . Após ter revelado o seu estado clínico, a empresária deu a sua opinião acerca da vacinação. Segundo a filha de Dolores Aveiro, na sua família houve quem já tivesse tomado a vacina e que ao testar positivo para o coronavírus tenha tido "sintomas bem fortes".afirmou.Recorde-se que em outubro de 2020, Cristiano Ronaldo esteve infetado com Covid-19 e Katia Aveiro acabou por afirmar tratar-se da "maior fraude" . Estas declarações da filha de Dolores Aveiro não foram esquecidas e quando revelou ter contraído a doença, alguns seguidores recordaram a sua opinião sobre a Covid-19., garantiu.Respondendo às críticas de que tem recebido, Katia Aveiro pede que tenham respeito pelas suas opiniões., finalizou.Embora esteja internada com coronavírus, a empresária já fez saber que esta a recuperar.