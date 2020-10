Katia Aveiro revela: "Comecei a trabalhar aos 16 anos... Aprendi na escola da vida"

14:08

Aos 43 anos, Katia Aveiro é uma mulher orgulhosa do seu percurso. A irmã de Cristiano Ronaldo vive no Brasil com o companheiro, tem investido em negócios na área do digital e, num discurso de motivação no Instagram, recordou que deixou a escola cedo, mas que conseguiu vencer.", começou por contar. "."Katia aproveitou a oportunidade para deixar algumas daquelas que considera ser as suas mais valias no âmbito profissional. "".