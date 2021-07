Katia Aveiro revela consequências da Covid-19: "Tenho que fazer fisioterapia pulmonar"

J

á fiz o meu exercício pulmonar matinal. O ar é uma coisa preciosa, e a respiração por sua vez também", começou afirmar.



A pneumonia não passa de um dia para o outro, mas o facto de já ter vindo para casa já é positivo. Agora tenho que fazer diariamente fisioterapia pulmonar para recuperar os meus pulmões

é importante que as pessoas saibam que não é de um dia para o outro que uma pessoa fica bem. Vamos recuperando, vamos ganhando todos os dias uma evolução, mas é preciso fazer fisioterapia pulmonar

A nossa função agora, pós-pneumonia, é que os nossos pulmões voltem a funcionar como antes. Ficam um pouco danificados, por isso é que ficamos com dificuldades respiratórias

Os meus pulmões são saudáveis, ficaram mal tratados agora, mas vão voltar ao que eles eram

Katia Aveiro explica como está a ser a sua recuperação em casa

Esta quinta-feira,teve alta hospitalar depois de seis dias internada com uma pneumoniam consequência da Covid-19. Já na companhia da família, a empresária partilhou com os seguidores como está a ser a sua recuperação fora do Hospital do Funchal.A filha de Dolores Aveiro explicou que, embora já tenha tido alta, está a ser acompanhada por um fisioterapeuta de forma a recuperar a 100%., partilhou.Katia Aveiro reforçou, na sua mensagem, que o facto de nunca ter fumado a está a ajudar no processo de recuperação do pulmão., contou.Para além da fisioterapia, a irmã de Cristiano Ronaldo vai fazer exercícios na piscina, para ajudar na recuperação.Para finalizar, Katia explicou que a pneumonia danificou os seus pulmões e que agora o seu objetivo é fazer os exercícios recomendados pelos médicos e fisioterapeutas.