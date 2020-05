Katia Aveiro revela que está a "poupar" e a "trabalhar muito" para construir uma casa no Brasil

Cantora usou as redes sociais para mostrar que quer uma moradia de luxo em Gramado.

"Percebes que atingiste a maturidade quando olhas para uma obra do teu parceiro de nego´cios e amigo, melhor arquiteto do Brasil

e pensas que o melhor e´ trabalhar muito, e bem, e poupar para fazer uma igual, para quando a minha fami´lia me visitar aqui no Brasil sentir muito orgulho da minha conquista e ter um quarto de ho´spedes para cada um.

Isso sim e´ ter vontade de seguir sonhando e querer realizar...

E o que custa sonhar????

Algue´m mais tem sonhos e vontades??

Eu tenho tantos!!!!", revelou.





Nos últimos tempos,tem falado sobre a ideia de construir uma casa para a sua nova vida no Brasil, onde mora com o companheiro e os filhos mais novos.Esta quinta-feira, a irmã de Cristiano Ronaldo partilhou a imagem da fachada de uma casa e afirmou que queria uma igual, mas surpreendeu ao afirmar que para isso tinha que poupar.Katia, recorde-se, mudou-se para Gramado, no Brasil, onde abriu um restaurante. O espaço encontra-se atualmente encerrado devido à pandemia de Covid-19.