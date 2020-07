Katia Aveiro vende cremes na internet

A vida de Katia Aveiro, de 43 anos, volta a sofrer uma verdadeira reviravolta, em pleno período de pandemia de Covid-19.Encerrou o restaurante Casa Aveiro, em Gramado, mudou de casa e aventurou-se num novo negócio, desta vez na área da cosmética.Esta nova fase tem sido vivida ao máximo pela filha de Dolores Aveiro que tem convencido os seus admiradores a conheceram os seus produtos. "O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis", assinalou através das redes sociais, dando a entender que está feliz e realizada.Não é só a vida profissional que parece correr de feição. Katia faz questão de mostrar a sua felicidade em todos os campos. Há poucos dias, a empresária dedicou uma mensagem de amor ao companheiro, Alexandre Bertolucci, pai da sua filha Valentina, de nove meses: "Jamais conseguiria explicar o quanto és importante. Quero que o mundo saiba um dos motivos da minha felicidade [és tu]".O coração da irmã de Cristiano Ronaldo está mais aconchegado ao ter por perto o filho mais novo Dinis, fruto da antiga relação com José Pereira. É mãe ainda de Rodrigo, de 20 anos, que continua a viver em Portugal.