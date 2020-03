Katia visita a mãe no hospital e recorda madrugada dramática: "Foi o Ronaldo que me ligou"

Katia Aveiro suspira de alívio três dias depois do AVC isquémico sofrido por Dolores. A artista viajou diretamente do Gramado, no Brasil, até ao Funchal, na Madeira, para apoiar a mãe. À chegada do hospital Dr. Nélio Mendonça - onde a progenitora está internada - a empresária revelou à CMTV que a progenitora está fora de perigo.O internamento do matriarca do Clã Aveiro deverá prolongar-se por mais uns dias., acrescentou.Katia adiantou ainda à CMTV que foi o irmão Cristiano Ronaldo que lhe telefonou a avisar sobre o susto vivido pela mãe:Com o coração nas mãos, a empresária decidiu que vai ficar no Funchal por uma temporada. "A nossa mãe é muito importante para nós. Sabemos que ela é forte. Saber que ela não ficou com sequelas foi muito importante para nós. Vou ficar na Madeira mais uns dias, sou patroa de mim própria por isso posso fazê-lo", completou.