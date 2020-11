Katy Perry compra mansão milionária na Califórnia

15:03

A atriz e o cantor são os novos vizinhos do príncipe Harry e Meghan Markle, assim como de outras figuras famosas com Jeff Bridges, Ellen Degeneres ou Oprah Winfrey.", disse uma fonte próxima do casal à revista ‘People’. "", acrescentou.Construída em 1934, a propriedade tem cerca de quatro hectares de jardim e vistas deslumbrantes para o mar. A casa tem seis quartos, 12 casas de banho, piscina, campo de ténis e muito espaço para as crianças brincarem - Bloom é pai de Flynn, de nove anos, fruto do seu relacionamento do ator com Miranda Kerr.