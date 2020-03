Katy Perry e Orlando Bloom anunciam que vão ser pais

"

Katy Perry, de 35 anos, e Orlando Bloom, de 43, estão a viver uma das melhores fases da sua vida. A cantora aproveitou o lançamento do seu novo videoclip 'Never Worn White' para revelar que está grávida pela primeira vez, fruto do relacionamento com o ex-marido da modelo Miranda Kerr.Mais tarde, a amada de Orlando Bloom recorreu ao Twitter para contar que escondeu a gravidez durante alguns meses.Katy Perry justificou porque só agora revelou a boa-nova.O nascimento está previsto para o verão.Recorde-se de que os dois estão juntos desde 2016 e estão noivos.Este será o segundo filho de Bloom, que já é pai de Flinn, de nove anos, fruto da relação com Miranda Kerr.