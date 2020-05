Katy Perry faz ultimato a Orlando Bloom durante a gravidez

À espera do primeiro filho com o ator, a cantora quer que Bloom mude radicalmente o estilo de vida e deixe as festas para trás.

24 mai 2020 • 18:20

Pela primeira vez desde o início da relação,têm desfrutado de tempo de qualidade a dois. Devido à Covid-19, o ator e a cantora acabaram por passar mais tempo juntos do que o esperado, numa altura em que Katy Perry está grávida.De acordo com a imprensa internacional, a vida a dois tem corrido bem, mas a estrela já fez saber que quando o bebé nascer o companheiro vai ter de mudar muitos dos hábitos a que está habituado, como uma vida boémia., diz uma fonte, acrescentando que essa questão já gerou uma crise conjugal, que no passado levou a uma separação.Katy Perry admite que não podia estar mais feliz e que esta foi uma gravidez muito desejada. No entanto, a Covid-19 acabou por alterar os planos do casal, que tinha preparado um casamento de sonho para este verão. A boda iria acontecer no Japão, tudo estava tratado e iria contar com 150 convidados. No entanto, acabou por ser adiado, sendo que Katy Perry não escondeu a tristeza.Agora,. Até lá, pretende abrandar o ritmo de trabalho para se dedicar ao máximo a viver as alegrias da paternidade.