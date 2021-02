Katy Perry surpreende ao surgir irreconhecível após tirar a peruca: "É tudo falso"

Não é segredo para quase ninguém quetem por hábito usar perucas. De volta aos olhares do público, depois de ter sido mãe da bebé, a cantora de 36 anos fez uma aparição no programa dee os longos cabelos pretos foram objeto de atenção.Todavia, tratava-se de uma peruca, como a artista fez questão de mostrar aos seguidores nos instastories (publicações instantâneas), entretanto já expirados, desta quarta-feira, dia 10., escreveu numa fotografia onde lhe é retirada a peruca e onde mostra o cabelo loiro curto. Quase irreconhecível, o look de Katy foi bastante comentado nas redes sociais e alguns seguidores não esconderam a surpresa., são alguns dos comentários que se podem ler no Twitter.Recorde-se que Katy Perry foi mãe em agosto de 2020. A bebé é fruto da relação com o ator