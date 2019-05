Kelly Bailey aprovada pela sogra

01:30

Daniela Ventura

São um dos casais mais acarinhados do público e continuam a fazer as delícias dos fãs ao demonstrarem que estão mais apaixonados que nunca.E, ao que parece, Lourenço Ortigão e Kelly Bailey recebem cada vez mais o carinho da mãe do ator, Carolina Ortigão. A sogra da atriz da TVI celebrou mais um ano de vida, reuniu a família para um jantar de aniversário, e a jovem não faltou à ocasião especial.Nas redes sociais, ninguém hesitou em exibir a felicidade por estarem reunidos e cada vez mais unidos. "Minha querida família", escreveu Carolina.