Kelly Bailey assume afastamento de Lourenço Ortigão

Casal está separado devido ao surto do novo coronavírus em Portugal.

A estrela da TVI também decidiu voltar à casa dos progenitores. Quanto ao afastamento do companheiro, mostra-se confiante com o reencontro de ambos a acontecer em breve.revelou durante um direto no Instagram.Devido ao surto do novo coronavírus em Portugal, o casal deixou para trás a decoração do novo apartamento que adquiriu numa zona nobre de Lisboa.Recorde-se, à chegada à capital portuguesa após a viagem à neve, Lourenço teceu duras críticas às autoridades de segurança do Aeroporto Humberto Delgado pela falta de cuidados aos passegeiros vindos do estrangeiro.