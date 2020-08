Kelly Bailey assume novo visual e fãs elogiam

Kelly Bailey despediu-se recentemente dos cabelos loiros. A atriz de 22 anos mudou o visual para dar vida à nova personagem na novela da TVI, ‘Bem Me Quer’, na qual será a protagonista. Nas redes sociais, a jovem assumiu o novo visual.

"Find me under the palms", em português, "Encontrem-me debaixo das palmeiras", escreveu na legenda da fotografia que partilhou esta quinta-feira.

Os cabelo morenos da namorada de Lourenço Ortigão valeram-lhe uma série de elogios.



"Achava que era impossível ficares mais bonita, eis que a cada dia que passa surpreendes-me", "Perfeita", "Boneca", "Morena linda" ou "Loira, morena, um arraso de qualquer maneira", são alguns dos comentários que se podem ler.