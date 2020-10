Kelly Bailey: "A TVI esteve muitos anos a achar que tudo estava garantido"

Atriz está motivada com as mudanças no canal

Kelly Bailey

11:05

Kelly Bailey, de 22 anos, é uma das estrelas da nova novela da TVI, 'Bem Me Quer' e mostra-se orgulhosa do trabalho que tem sido desenvolvido na ficção do canal.



"O que eu sinto na TVI é que há uma grande vontade de, mais do que lutar pelas audiências, fazer algo com qualidade", assegurou.

"A TVI esteve muitos anos a achar que tudo estava garantido e quando temos tudo por garantido, às vezes, relaxamos e não damos tanta prioridade à qualidade", explicou, reforçou que toda a equipa tem dado o seu melhor. "Isto é bom para todos, para quem vê, para quem faz. A competição é mais alta, portanto estamos sempre todos a querer fazer mais, melhor e a inovar. Que era o que faltava até aqui. A exigência é maior e acabamos por não relaxar tanto e dar tudo por garantido".

A namorada de Lourenço Ortigão afirma ainda que a chegada de Cristina Ferreira foi muito positiva. "A TVI está numa fase muito boa e isso também ajuda a estarmos todos com muita vontade de mostrar e de fazer coisas boas, de estarmos felizes a trabalhar".