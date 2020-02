Kelly Bailey celebra aniversário com Lourenço Ortigão em Paris

continue a ser essa alegria", escreveu a mãe de Lourenço Ortigão nas redes sociais, junto a uma fotografia com a nora, de quem se revela muito cúmplice.





O casal viajou para celebrar o 22ºaniversário da atriz.



Lourenço Ortigão e Kelly Bailey continuam a mostrar-se mais apaixonados que nunca, após o fim do último projeto onde brilharam juntos, na novela 'Prisioneira', da TVI. As estrelas portuguesas namoram desde o final de 2017 e já moram juntos . No entanto, a jovem de agora 22 anos já garantiu que não faz planos de casar tão cedo.

Kelly Bailey celebra hoje, dia 19 de fevereiro, 22 anos.Para comemorar a data, a atriz viajou para Paris, em França, na companhia do namorado, Lourenço Ortigão, para desfrutar de uma viagem romântica nesta altura especial., escreveu o galã português junto a uma fotografia do casal na capital francesa nas redes sociais., escreveu Kelly Bailey também no Instagram.A sogra de Kelly Bailey, Carolina Ortigão, também não resistiu a deixar uma declaraO par romântico está partilhar vários momentos dos dias de romance, entre visitas pelos vários locais, passeios de carro ou a pé e no hotel onde estão alojados.Recorde-se que Kelly e Lourenço viajam várias vezes juntos, e já desfrutaram de viagens como ao Japão ou a Londres. O casal, que é um dos mais acarinhados pelo público, partilhou ainda um vídeo onde mostra várias fotografias ternurentas.