Kelly Bailey cúmplice da família do namorado

O relacionamento de Lourenço Ortigão e Kelly Bailey está a ficar cada vez mais sério! Como prova disso é o facto da atriz já ter sido aceite pela família do namorado.O casal aproveitou as altas temperaturas que se fazem sentir e rumou ao sul do País acompanhado pela mãe do galã. Carolina Ortigão publicou uma fotografia com Kelly Bailey que deixa bem claro que as duas têm uma relação muito próxima.Lourenço Ortigão e a namorada têm partilhado vários momentos com os fãs. Apesar de terem oito anos de diferença, os seguidores do casal já se mostram rendidos ao casalinho.