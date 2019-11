Kelly Bailey de férias no Brasil sem a companhia do namorado

01:30

André Filipe Oliveira

Depois de terem estado pelo Japão, numas férias românticas, Kelly Bailey e Lourenço Ortigão decidiram continuar a viajar, mas agora em separado.A jovem atriz rumou ao Brasil para descansar e o namorado embarcou para o Funchal, na Madeira. A viagem da protagonista da novela ‘Prisioneira’ ao outro lado do Atlântico estará relacionada com trabalho, segundo apurou o CM. Kelly já havia expressado publicamente a sua vontade de aprender mais sobre representação e viajou agora até ao Brasil para cumprir este sonho.O companheiro, por sua vez, como embaixador da Madeira, ficou retido naquela região a promover os pontos mais atrativos ao turismo. "É a minha segunda casa", refere o ator através das redes sociais. Por saber está se Lourenço também vai viajar ao Brasil para reencontrar-se com a namorada.Apostar nos estudos em representação também está nos planos do ator, que por enquanto desfruta de uns dias de descanso, após o final das gravações de ‘Prisioneira’, cujas audiências continuam a revelar-se uma dor de cabeça para direção da TVI.