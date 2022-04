Kelly Bailey deslumbra ao natural em nova campanha

01:30

Vânia Nunes

Kelly Bailey, de 24 anos, é vista como um dos rostos mais bonitos da televisão nacional e a sua beleza tem-na também levado a abraçar cada vez mais trabalhos no mundo da moda e da publicidade. A namorada do ator Lourenço Ortigão, de 32 anos, partilhou com os seguidores que já está disponível a segunda parte da coleção que fotografou para uma marca de biquínis. Com um modelo laranja que deixa em evidência a sua excelente forma física, a jovem artista ‘incendiou’ os dias quentes das férias da Páscoa.Noutras imagens disponibilizadas pela marca, Kelly surge em praias paradisíacas do Rio de Janeiro, o local escolhido para a sessão fotográfica. Numa entrevista recente, afirmou que decidiu aceitar este desafio por se associar aos ideais da marca, que não exige que as modelos "estejam muito magras" e que valoriza corpos e poses "reais".A jovem é já um fenómeno de popularidade e está prestes a atingir a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram. Muito do seu sucesso se tem devido à sua postura, uma vez que não quer passar a imagem errada da perfeição. "Eu sinto que tenho a responsabilidade de mostrar que não estou num patamar diferente, não sou inalcançável nem melhor. Sou uma miúda igual às que me seguem nas redes sociais, também tenho dias maus, também tenho estrias", disse à ‘Caras’.Apaixonada por Lourenço Ortigão há cinco anos, Kelly Bailey assume que a relação está mais sólida com o passar do tempo. "Os sentimentos têm aumentado. Gosto muito mais do Lourenço agora. Estamos melhor agora do que quando começámos a namorar", partilhou. Já vivem, inclusive, na mesma casa.