Kelly Bailey mudou de visual. A atriz de 22 anos partilhou esta quinta-feira, dia 23 julho, um vídeo com os seguidores em que surge de cabelos morenos.

No vídeo, a atriz utilizou a legenda: "I did it (eu fi-lo)", no qual mostrou o processo de transformação.

O motivo da mudança de visual ainda é desconhecido, mas poderá ser para dar vida à nova personagem da novela da TVI ‘Bem Me Quer’, que tem estreia marcada ainda para 2020, na qual será protagonista.

Veja aqui o vídeo:

Atriz da TVI partilhou resultado com os seguidores.