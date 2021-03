Kelly Bailey e Bruno Cabrerizo guardam memórias do namoro

21 mar 2021 • 14:32

O romance entre Kelly Bailey, de 23 anos, e Bruno Cabrerizo, de 41, fez correr muita tinta, entre 2015 e 2017. Na altura, a jovem estava prestes a atingir a maioridade, o que fez dividir muitas opiniões.Volvidos quatro anos, o tema volta a público após as recentes declarações do galã brasileiro sobre o namoro. "O término da paixão não abalou as memórias tanto de Kelly como de Cabrerizo, que fazem questão de as preservar e manter por perto. É o caso da namorada de Lourenço Ortigão. A ‘Vidas’ fez uma curta viagem pelo Instagram da atriz da TVI e encontrou várias imagens durante os tempos de namoro com o artista brasileiro. Destacam-se momentos de afeto, outros nas gravações de ‘A Única Mulher’, onde se conheceram e apaixonaram, e uma das últimas imagens referente ao fim do romance. "escreveu a atriz na altura.Os dois enfrentaram obstáculos durante o namoro, incluindo Maria Caprara, a ex-mulher e mãe dos filhos do ator, que teceu várias críticas em público.