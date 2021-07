Kelly Bailey e Lourenço Ortigão conseguem voo de regresso a Portugal

Casal devia ter chegado no sábado, mas foi surpreendido ao ter de voltar para o Dubai, ao fim de sete horas de voo.

Lourenço Ortigão e Kelly Bailey

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão já estão em Portugal, dois dias depois da data prevista para chegarem da sua viagem romântica às Maldivas e ao Dubai.O casal devia ter chegado no sábado, pois tinha planeado ir de seguida para um casamento, mas foi surpreendido ao ter de voltar para o Dubai, ao fim de sete horas de voo, devido à greve da Groundforce.Embora tenham perdido o casamento, tudo acabou por correr pelo melhor e, ontem, Lourenço Ortigão publicou um vídeo do momento da chegada a Portugal. Nele era possível ver a felicidade de Kelly Bailey.