Kelly Bailey e Lourenço Ortigão infetados com Covid-19

01:30

Bianca Pereira

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão estão infetados com Covid-19. Foi o próprio ator que deu esta sexta-feira a notícia nas redes sociais. “Pois é, depois de tantos e tantos testes negativos, termos feito testes antes e depois do Natal, não termos viajado para a Madeira por prevenção, não termos tido contacto com pessoas não testadas, aparece um teste positivo para cada um de nós”, começou por dizer o artista da TVI.









Em isolamento, depois de ter testado positivo ao novo coronavírus, Lourenço lamentou o sucedido. “Ironia do destino, foi precisamente na altura em que andámos mais ‘paranoicos’ que testámos positivo. Não fazemos a mínima ideia da fonte, mas a verdade é o bicho chegou até nós. Passámos o ano sozinhos e entrámos no ano novo sem poder sair de casa”, acrescentou.

Apesar de tudo, Lourenço mostrou-se confiante. “Começámos 2021 com o pé esquerdo, mas eu sou canhoto, somos fortes e tenho a certeza absoluta de que vamos ultrapassar isto. Vamos dando notícias.” Recorde-se que Kelly Bailey está atualmente a gravar ‘Bem Me Quer’, novela de horário nobre da TVI, na qual é protagonista ao lado de José Condessa e Bárbara Branco. Lourenço Ortigão tem estado dedicado aos negócios.