Kelly Bailey e Lourenço Ortigão mostram-se nus nas férias paradisíacas

01:30

Carolina Cunha

Despidos de pudores, Kelly Bailey e Lourenço Ortigão mostram que estão a desfrutar ao máximo das férias no paraíso. As Maldivas foi o destino eleito do casal de atores, que procuram o máximo de privacidade nestes dias de descanso.Com o objetivo conseguido, decidiram ir a banhos nas águas cristalinas da ilha completamente despidos. Os momentos foram registados nas redes sociais dos dois e causaram alvoroço entre os fãs, que foram surpreendidos com fotografias de nudez. Numa das imagens, Lourenço Ortigão surge de costas, dentro de água e sem roupa. "Cuidado. Superfície escorregadia. Não é permitido fazer zoom", escreveu o ator de 31 anos em tom de brincadeira.Também Kelly Bailey se mostrou completamente despida no mar e na banheira da vila privada do resort de luxo em que estão hospedados.