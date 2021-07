Kelly Bailey e Lourenço Ortigão recarregam energias no paraíso

Livres de pudores e preconceitos,mostram estar a desfrutar ao máximo da privacidade nas Maldivas. O casal de atores elegeu o destino de luxo para umas férias a dois onde não faltou romantismo e descontração para renovar energias após um ano de grandes mudanças a nível profissional.Nas redes sociais, o casal apaixonado partilhou vários detalhes da aventura no paraíso e surpreendeu ao partilhar fotografias de nudez. Lourenço e Kelly aproveitam a privacidade do resort de luxo onde estavam instalados para ir a banhos completamente despidos. As fotografias partilhadas causaram o alvoroço entre os fãs, que destacaram a descontração do casal. A viagem surge poucas semanas após Lourenço Ortigão ter sofrido um acidente de mota. Apesar de o ator continuar a andar com o auxílio de muletas, nada o impediu de desfrutar das praias paradisíacas da ilha.Lourenço Ortigão decidiu terminar o vínculo profissional com a estação de Queluz de Baixo. A revelação foi feita pelo próprio ator que pretende abraçar novos desafios profissionais.As férias com a namorada Kelly Bailey são um marco importante antes de arrancar para outras aventuras. Kelly Bailey mantém-se como um dos rostos exclusivos do canal.