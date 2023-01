Kelly Bailey e Lourenço Ortigão vão ser pais

2023 começa com uma grande novidade de Kelly Bailey, de 24 anos, e Lourenço Ortigão, de 33, que vão ser pais pela primeira vez. Segundo a ‘Caras’, a atriz está grávida e já estará no segundo trimestre da gestação. Afastada dos projetos televisivos há alguns meses, mantendo o contrato de exclusividade com a TVI, tem vivido esta nova etapa de uma forma discreta e serena.









A atriz esteve recentemente no ‘Dois às 10’ (TVI) e falou sobre o futuro. Quando questionada sobre a maternidade disse que não gostaria de planear a vinda de um filho. “Acho que não vou ser aquela pessoa que vai ter um filho planeado, vai acontecer quando tiver de acontecer. Se acontecer, está tudo bem. Adoro a família dele, adoro o Lourenço, que é o mais importante.” Juntos há cerca de seis anos, o casal tem preferido viver esta fase em segredo, uma vez que eram poucos os familiares e amigos que sabiam.